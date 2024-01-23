Ексдружина Узелкова зізналася, як заробляє під час війни і за скільки орендує квартиру

Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська чесно відповіла, скільки грошей на місяць вона витрачає і як їх заробляє.

Так, зіркова тренерка зізналася, що для комфортного життя їй необхідно близько 4 тис дол. За її словами, основними витратами є оренда квартири за 15 тис грн, школа для дітей і виплата кредиту за авто.

"Мені потрібно на місяць три тисячі доларів або чотири. Це все залежить від того, який місяць. Є певна сума, яку я маю заробити, щоб зробити те, що мені необхідно на цей час, купити те, що я хочу. І заплатити за школу, машину, квартиру… У мене машина в кредиті – 30 тис грн на місяць. У мене кредит розбитий на три роки, а квартиру я винаймаю. І вона коштує 15 тис грн на місяць. До того ж в опалювальний сезон я витрачаю майже чотири тисячі гривень", - розповіла ексдружина Узелкова в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Марина Боржемська з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Також Марина Боржемська зазначила, що отримує доходи здебільшого зі своїх курсів зі схуднення. І додала, що з них вона відкладає на мрії, а також забезпечує дітей, команду й донатить на потреби ЗСУ.

"В основному у мене прибуток з моєї програми для схуднення. Це те, що годує мою родину і тих людей, які на мене працюють. Потроху відкладаю на мрію. Якщо я мрію поїхати кудись чи мати власне житло, мені потрібно відкласти. У мене є діти, яким я перераховую гроші на те, що їм необхідно. І я чесно роблю донати на ЗСУ. Інколи буває так, що на якісь благодійні справи виходить більше затрат, ніж на себе", - поділилася Марина.

Нагадаємо, нещодавно фітнестренерка Марина Боржемська відверто поділилася, як в ексшлюбі з В'ячеславом Узелковим її перші три вагітності обривалися. І назвала причину цього.

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