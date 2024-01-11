Ексдружина Узєлкова показала танці з помітно підрослою донькою-копією боксера

Марина Боржемська поділилася роликом з 12-річною донькою Олівією.
Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнестренерка Марина Боржемська показала шанувальникам, як підросла їхня донька Олівія.
На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила відео з 12-річною Олівією, яка дуже схожа на Узєлкова.
Як розповіла Боржемська, донька заманює маму у сучасні тренди і попросила її записати разом з нею відео для TikTok. Своєю чергою, Марина не відмовила, а спільний результат запостила в фотоблогу.
У ролику мама і донька танцюють у вітальні. Марина одягнена у шорти та білий светр, Олівія – у чорний подовжений світшот.
"Моя Олівка заманює мене в тренди ТікТок. Продовжувати?" – підписала ролик Боржемська.
Підписникам сторінки фітнестренерки настільки сподобався ролик, що вони їх з донькою закидали компліментами:
- Як ваша дівчинка подорослішала і така красуня!
- Ви такі класні, що хочеться продовження
- Марино, ви маєте вигляд на 25 років! Дуже гарні з донькою
Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська розчулила атмосферними світлинами разом зі своїми двома дітьми від В'ячеслава Узєлкова. Фітнестренерка показала, як підросли їхні діти.
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