Ексдружина Узєлкова показала танці з помітно підрослою донькою-копією боксера

Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнестренерка Марина Боржемська показала шанувальникам, як підросла їхня донька Олівія.

На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила відео з 12-річною Олівією, яка дуже схожа на Узєлкова.

Як розповіла Боржемська, донька заманює маму у сучасні тренди і попросила її записати разом з нею відео для TikTok. Своєю чергою, Марина не відмовила, а спільний результат запостила в фотоблогу.

У ролику мама і донька танцюють у вітальні. Марина одягнена у шорти та білий светр, Олівія – у чорний подовжений світшот.

"Моя Олівка заманює мене в тренди ТікТок. Продовжувати?" – підписала ролик Боржемська.

Ексдружина В'ячеслава Узєлкова станцювала з їхньою 12-річною донькою і спричинила фурор

Підписникам сторінки фітнестренерки настільки сподобався ролик, що вони їх з донькою закидали компліментами:

Як ваша дівчинка подорослішала і така красуня!

Ви такі класні, що хочеться продовження

Марино, ви маєте вигляд на 25 років! Дуже гарні з донькою

Нагадаємо, нещодавно Марина Боржемська розчулила атмосферними світлинами разом зі своїми двома дітьми від В'ячеслава Узєлкова. Фітнестренерка показала, як підросли їхні діти.

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