Ексдружина Узєлкова шокувала, як він її зраджував і як вона дізналася про це

Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла, як він її зраджував.

Марина, яка раніше шокувала, як Узєлков з неї знущався, пригадала, як побачила його переписку з коханкою. Фітнес-тренерка зізналася, що у шлюбі з боксером, якоий протривав 22 роки, в неї сильно впала самооцінка. І не останню роль в цьому зіграв Узєлков, який знецінював дружину:

"Коли ти починаєш жити з людиною, яка влаштовує тобі емоційні гойдалки, яка починає тобі розповідати, що ти вже не така красива. А ти дивишся на себе в дзеркало: "Ага, дійсно". Ти вже бачиш себе такою. Коли тобі будуть говорити: "Та що ти там працюєш? Це я працюю!". Вже твоя робота не помітна, навіть ті гроші, які ти приносиш додому, вони не рахуються. Тому що це спільне. Ми заробляємо, але ж "я працюю більше, тому що я визнаний, мене знають. А ти хто там? Сиди і не висовувайся", - розповіла Боржемська в програмі "Слава+".

Також Марина зізналася, що чоловік її зраджував і дізналася вона про це з його переписки з коханкою:

В'ячеслав Узєлков та Марина Боржемська

"Ти народила дитину, ти вже не така приваблива. А от, він собі переглядає телефон там, чи пише тобі його коханка, з якою в нього роман. І ти читаєш повідомлення, ти читаєш ті скріншоти, які він написав їй і ти бляха муха думаєш… Ти прийшла не сказати йому: "Пішов ти". "Ага, ти прийшла зруйнувати мою родину. Я все зроблю задля того, щоб моя родина зберіглася". Тому що я ж поряд з цією людиною була з дитинства. Ми стільки пережили всього, дітей так хотіли. Стільки всього було. Це все для мене було наше. Ми стільки пройшли", - сказала Боржемська.

Марина Боржемська та В'ячеслав Узєлков / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Вона додала, що в той момент, коли дізналася про зраду чоловіка, звинувачувала у цьому не його чи себе, а ту жінку. І Боржемська всіма силами хотіла зберегти родину:

"Ні себе, ні його (не звинувачувала – прим.ред.) А те, що хтось хоче влізти в твою родину. Ти не помічаєш, бо ти сліпа. Ти хочеш зберегти все, що в тебе є. Бо є діти. А батьки? Як же ж його батьки? А як мої батьки? А як вазагалі все оточення. А соціум? Така красива родина, така дружня, так хороша. Як зараз сказати людям, що все гівно і все не так?" – розповіла Боржемська про свої думки у той момент.

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська відверто розповіла про три своїх викидні і як пережила втрату дітей.

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