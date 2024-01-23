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Ексдружина Узєлкова відверто розповіла про перші три викидні і як переживала втрату дітей

Ексдружина Узєлкова відверто розповіла про перші три викидні і як переживала втрату дітей

Марина Боржемська

Марина назвала причину, чому їй не вдавалося виносити перших трьох дітей.

Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнестренерка Марина Боржемська зворушила історією, як під час перших трьох вагітностей у неї ставалися викидні.

Марина відверто поділилася, які емоції відчувала тоді, коли перші її вагітності обривалися. За її словами, попри нестерпне почуття провини і болю, вона завжди знаходила сили проговорювати свої емоції з найближчими. І також шукала вихід з ситуації за допомогою медицини.

"Це настільки складно, що ти думаєш, чому саме з тобою це відбувається. Мені було дуже складно обговорювати це з батьками чи з колишнім чоловіком. Я переживала більше за них, аніж за себе. Я намагалася себе зайняти чимось, щоб не думати про це, хоча думки завжди туди повертали. Інколи я плакала у батька на плечі, інколи – у Славіка (ексчоловіка - прим. ред.), але я проговорювала, що я відчуваю в той момент. Я говорила, що я ображаюся на інших жінок, у яких все добре. Я говорила чесно і відверто. І я шукала шляхи вирішення питання – якісних лікарів. І всередині постійно був страх. І я себе докоряла себе за те, що я винна", - зізналася Марина в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Марина Боржемська / ©
Марина Боржемська

До того ж тренерка назвала причину, чому три рази поспіль їй не вдавалося виносити дитину:

"Ми з лікарями багато говорили. У нас було неправильне генетичне співвідношення зі Славіком, тому через це постійно так відбувалося", - розповіла ексдружина Узелкова.

За відвертою розмовою Боржемська також зазначила, що всі три викидні траплялися на різних термінах вагітності й несли за собою різні емоції:

Марина Боржемська / ©
Марина Боржемська

"Перший раз, коли ти втрачаєш і так чекаєш на дитину, це було дуже болісно. Другий раз я вже знала, що робити: більше говорити, пропрацьовувати. Моя друга вагітність була на великому терміні й третя так само. Я вже відчувала дитину, знала стать. Але я розуміла, що дитина нежива. Я відчувала. І це було дуже складно", - додала знаменитість.

Зрештою, четверта вагітність Марини також була складною, на 8-му місяці у неї розпочалася кровотеча, але лікарям все ж вдалося зберегти життя її синові Роберту. А згодом з'явилася і донечка Олівія. До слова, з нею зіркова мама нещодавно записала кумедний ролик.

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