Ексдружина Узєлкова відверто розповіла про перші три викидні і як переживала втрату дітей

Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнестренерка Марина Боржемська зворушила історією, як під час перших трьох вагітностей у неї ставалися викидні.

Марина відверто поділилася, які емоції відчувала тоді, коли перші її вагітності обривалися. За її словами, попри нестерпне почуття провини і болю, вона завжди знаходила сили проговорювати свої емоції з найближчими. І також шукала вихід з ситуації за допомогою медицини.

"Це настільки складно, що ти думаєш, чому саме з тобою це відбувається. Мені було дуже складно обговорювати це з батьками чи з колишнім чоловіком. Я переживала більше за них, аніж за себе. Я намагалася себе зайняти чимось, щоб не думати про це, хоча думки завжди туди повертали. Інколи я плакала у батька на плечі, інколи – у Славіка (ексчоловіка - прим. ред.), але я проговорювала, що я відчуваю в той момент. Я говорила, що я ображаюся на інших жінок, у яких все добре. Я говорила чесно і відверто. І я шукала шляхи вирішення питання – якісних лікарів. І всередині постійно був страх. І я себе докоряла себе за те, що я винна", - зізналася Марина в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Марина Боржемська

До того ж тренерка назвала причину, чому три рази поспіль їй не вдавалося виносити дитину:

"Ми з лікарями багато говорили. У нас було неправильне генетичне співвідношення зі Славіком, тому через це постійно так відбувалося", - розповіла ексдружина Узелкова.

За відвертою розмовою Боржемська також зазначила, що всі три викидні траплялися на різних термінах вагітності й несли за собою різні емоції:

Марина Боржемська

"Перший раз, коли ти втрачаєш і так чекаєш на дитину, це було дуже болісно. Другий раз я вже знала, що робити: більше говорити, пропрацьовувати. Моя друга вагітність була на великому терміні й третя так само. Я вже відчувала дитину, знала стать. Але я розуміла, що дитина нежива. Я відчувала. І це було дуже складно", - додала знаменитість.

Зрештою, четверта вагітність Марини також була складною, на 8-му місяці у неї розпочалася кровотеча, але лікарям все ж вдалося зберегти життя її синові Роберту. А згодом з'явилася і донечка Олівія. До слова, з нею зіркова мама нещодавно записала кумедний ролик.

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