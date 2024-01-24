Ексдружина Узєлкова вперше розповіла, як він з неї знущався і чому вона не йшла від нього

Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, яка раніше розповіла про заробіток під час війни, поділилася подробицями її колишнього шлюбу.

Узєлков та Боржемська пробули у шлюбі 22 роки. Як зізнається Марина, здебільшого це були аб'юзивні стосунки. І йдеться не про фізичний, а моральний аб'юз. За словами тренерки, колишній чоловік вмів нею вправно маніпулювати, аби вона не пішла від нього:

"У мене аб'юзинг був більше не в тому, щоб підняти руку. Це моральний аб'юзинг. Це якась моя жертовність, це відповідальність за те: "а що він без мене буде", "як він без мене". Я ж то живучи з цією людиною на одній території, яка знала, на які струни натиснути в моєму серці, в моїй душі, що мені потрібно сказати для того, що я не зібрала речі і не пішла. Зманіпулювати своїм здоров'ям, зманіпулювати своїм дитинством поганим, зманіпулювати тим, що окрім мене нікого в житті більше немає і нема на кого покластися", - розповіла Боржемська в інтерв'ю "Слава+".

Марина Боржемська

Марина зізнається, що вона розуміла всі ці аб'юзивні класичні фрази, але вона не могла прийняти "доросле рішення" про те, що їй в цих стосунках не комфортно. Врешті, каже Боржемська, вона остаточно зрозуміла, що не буде жити з Узєлковим після того, як народився їхній син Роберт:

"Перше моє рішення було, коли я хочу піти, це коли я народила Роберта. Я зрозуміла, що це не моя людина по життю. От остаточно для себе зрозуміла, що я не хочу з ним жити. Я стала мамою для нього. Потім шкода, що захворів, інсульт. Знову ж таки, я не можу залишити людину. Я б ніколи не кинула людину у хворобі. Тому що ми з ним прожили стільки життя, я від нього народила дітей. Я не можу просто так поставитись до нього. Як так можна кинути людину, навіть якщо ти до нього вже нічого не відчуваєш", - прокоментувала Боржемська.

Марина Боржемська та В'ячеслав Узєлков / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська відверто розповіла про перші три викидні і як переживала втрату дітей.

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