Ексдружина В'ячеслава Узелкова на рідкісних фото показала помітно підрослих дітей від боксера

Тренерка показала, як син та донька вже помітно підросли.

Зіркова фітнестренерка Марина Боржемська поділилася рідкісними сімейними кадрами з дітьми від колишнього чоловіка, боксера В'ячеслава Узелкова.

Знімки з сином та донькою спортсменка опублікувала у своєму Instagram. На першому кадрі Боржемська постає з Олівією. Мама з донькою позують перед камерою, ніжно притулившись одне до одної. Знімок, ймовірно, був зроблений, коли вони разом відвідували якийсь заклад.

Марина Боржемська з донькою / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

А от із сином Марина сфотографувалась вже на подвір'ї. Спортсменка продемонструвала, як Роберт вже помітно підріс. Хоч він позував перед камерою на сходах, але син вже значно вищий за маму.

"Моя любов", - ніжно підписала фото з дітьми Боржемська та додала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Марина Боржемська з сином / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

У коментарях користувачі просто засипали сімейство компліментами. Підписники тренерки зазначили, що вона з дітьми неабияк гарна та щаслива сім'я.

Гарні дітки, вже такі дорослі!

Яка гарна сім'я! Будьте щасливими!

Олівія вже така доросла, а мама наче старша сестра!

Нагадаємо, нещодавно В'ячеслав Узелков скаржився, що Марина Боржемська налаштувала проти нього дітей. Ба більше, він обурювався, що син та донька не цікавляться його станом здоров'я, хоча він нещодавно потрапив до лікарні, де йому зробили операцію.

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