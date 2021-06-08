Ексдружина В'ячеслава Узелкова похизувалася фігурою у купальнику

Марина Боржемська має ідеальне тіло.

Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська, яка нещодавно прокоментувала нові стосунки колишнього, є власницею ідеальних форм.

Саме ним зірка й похизувалася на сторінці в Instagram. У фотоблогу Марина розмістила світлину, зроблену, судячи з усього, під час нещодавнього відпочинку у теплих краях. На знімку Боржемська постає у строкатому суцільному купальнику і демонструє гарне прокачане тіло.

instagram.com/uzelkova.marina

Під постом тренерка розповіла, чому порушується робота шлунково-кишкового тракту. Серед основних причин Марина виділила дефіцит клітковини. Її відсутність в організмі уповільнює просування їжі кишечником.

Також надлишок легко засвоюваних вуглеводів – що підсилює процеси бродіння, неправильно приготована їжа, дефіцит рідини та великі порції або занадто часті прийоми їжі.

Фанати подякували Боржемській за корисний контент і не забули зробити їй компліменти.

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Нагадаємо, що Марина та Вячеслав Узелкови були у шлюбі 22 роки. 2018 року пара офіційно подала на розлучення. У експодружжя є двоє спільних дітей.

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