Ексдружина В'ячеслава Узелкова похизувалася фігурою у купальнику

Марина Боржемська має ідеальне тіло.
Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнестренерка Марина Боржемська, яка нещодавно прокоментувала нові стосунки колишнього, є власницею ідеальних форм.
Саме ним зірка й похизувалася на сторінці в Instagram. У фотоблогу Марина розмістила світлину, зроблену, судячи з усього, під час нещодавнього відпочинку у теплих краях. На знімку Боржемська постає у строкатому суцільному купальнику і демонструє гарне прокачане тіло.
Під постом тренерка розповіла, чому порушується робота шлунково-кишкового тракту. Серед основних причин Марина виділила дефіцит клітковини. Її відсутність в організмі уповільнює просування їжі кишечником.
Також надлишок легко засвоюваних вуглеводів – що підсилює процеси бродіння, неправильно приготована їжа, дефіцит рідини та великі порції або занадто часті прийоми їжі.
Фанати подякували Боржемській за корисний контент і не забули зробити їй компліменти.
- Гарна і купальник – бомба!
- Розумниця і красуня
- Розкішна ноги, Марино! Талановита жінка
Нагадаємо, що Марина та Вячеслав Узелкови були у шлюбі 22 роки. 2018 року пара офіційно подала на розлучення. У експодружжя є двоє спільних дітей.