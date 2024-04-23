Ексдружина В'ячеслава Узелкова показала рідкісне фото з татом і привітала його з важливим святом

Ексдружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська розповіла про свято в її родині.

Так, 22 квітня тато знаменитості відсвяткував день народження. З цієї нагоди зіркова тренерка у своєму фотоблогу присвятила допис рідній людині й публічно до нього звернулася. Зокрема, Марина наголосила, що пишається бути донькою такого батька й написала йому безліч теплих побажань. На зображенні щаслива зірка ніжно обіймає свого тата. Для атмосферної фотосесії родина обрала пастельні відтінки вбрань. Так, фітнес-тренерка позує у білій сукні, а її рідна людина — в сорочці та жилетці.

Марина Боржемська з татом / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Моя любов, мій татусь, з днем народження! Найбільше щастя та винагорода бути твоєю донькою. Міцного тобі здоров'я, многая літа та внутрішнього спокою! Люблю!", — адресувала батькові вітальні слова знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно фітнес-тренерка Марина Боржемська замилувала родинними кадрами з дітьми. Знаменитість показала своїх помітно підрослих сина та доньку від колишнього чоловіка, боксера В'ячеслава Узелкова.

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