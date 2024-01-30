Ексдружина В'ячеслава Узелкова вперше висловилася про його одруження

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова – тренерка Марина Боржемська – прокоментувала його друге одруження.

Спортсменка поділилася, що знала про заручини ексчоловіка. Боржемська його не вітала з новим статусом, адже вони не спілкуються. Однак їхні спільні діти пораділи за тата.

"Ми не спілкуємося, тому я не змогла його привітати. Діти його привітали, бо в них є своє спілкування між собою в месенджері", - прокоментувала Боржемська на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

В'ячеслав Узелков / Фото: facebook.com/viacheslav.uzelkov

До речі, спортсменка також розповіла, що хоч Узелков і листується з дітьми у месенджері, однак особистих зустрічей між ними немає. Як говорить Боржемська, ексчоловік не проявляє такої ініціативи. Також тренерка додала, що раніше син та донька постійно хотіли зустрітися з татом, наразі ж вони не готові до цього.

"Діти разом зі мною постійно. Ніхто не запрошує їх кудись сходити, провести якось з ними час. Раніше вони завжди були готові, а зараз вже не хочуть цього", - поділилася тренерка.

Марина Боржемська з дітьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Окрім того, Боржемська зізналась, що діти не знайомі з новою обраницею тата. За словами тренерки, першою чергою це залежить від Узелкова, однак він не проявляє такої ініціативи.

Зазначимо, В'ячеслав Узелков оголосив про свої заручини наприкінці грудня минулого року. Для боксера це буде другий шлюб. З Мариною Боржемською спортсмен був одружений 22 роки. У колишніх закоханих є двоє дітей – син Роберт та донька Олівія. Нещодавно Боржемська розкрила причину, чому пішла від В'ячеслава Узелкова після 22 років шлюбу.

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