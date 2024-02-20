Ексдружина В'ячеслава Узєлкова розповіла про зміни у 44 роки та захопила святковою фотосесію

Ексдружина боксера В'ячеслава Узєлкова, фітнестренерка Марина Боржемська розповіла про особисте свято.

20 лютого зірковій тренерці виповнилося 44 роки. З цієї нагоди Боржемська у фотоблогу опублікувала допис, де поділилася кадрами зі святкової фотосесії і своїми роздумами про життєвий досвід. Так, Марина зазначила, що зустрічає новий період упевненою та цілеспрямованою жінкою.

"Привіт, мій особистий новий рік. Я сміливо тебе зустрічаю з палаючими вогниками в очах. З впевненістю та вірою в себе, в те, що я роблю та чого хочу досягти. Я впевнена в тому, що всі мрії та бажання, які я накопичила всередині себе, обов'язково реалізую. Але завжди, коли ми чогось прагнемо чогось нового, ми маємо дякувати попередньому досвіду", - написала ексдружина Узелкова.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

За словами Боржемської, вона помічає у собі великі зміни за останній період:

"Мені подобається те, ким я себе бачу. Я нарешті почала відчувати себе жінкою. Я почала бачити красу в собі. Як всередині, так і зовні. У мене зʼявилася впевненість та характер. До мене повернулася моя харизма та стан віри, що все, що я роблю – правильно", - зізналася зіркова тренерка.

Також фітнестренерка публічно звернулася до своїх дітей, батьків і близьких, щоб подякувати їм за підтримку та турботу.

Марина Боржемська / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Я хочу подякувати батькам, своїм дітям, людям, з якими я працюю та спілкуюся. Хочу сказати велике дякую за те, що завдяки вам я можу мати стабільну опору під ногами. Батьки навчили мене бачити світ інакше. Бути гнучкою, коли потрібно. Бути жорсткою, коли необхідно. Бути вдячною та щиро ділитися тим, що маєш. Хочу подякувати дітям за любов, яку вони розділяють разом зі мною. Завдяки ним я розумію, що цей світ прекрасний", - додала Марина.

Нагадаємо, нещодавно свій день народження святкувала дружина хореографа Влада Ями. Лілія з нагоди свята показала їхнього помітно підрослого сина і його сюрприз для неї.

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