Ексдружина Вайнштейна вперше з'явилася на публіці з оскароносним бойфрендом

Джорджина Чапман вийшла в світ з Едріаном Броуді.

Колишня дружина одіозного голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна Джорджина Чапман, яка пішла від нього після звинувачень його у харасменті, наразі вперше з'явилася на публіці разом зі своїм оскароносним бойфрендом - актором Едріаном Броуді.

Так, пара днями разом відвідала прем'єру драми Clean, в якій Едріан виконав головну роль.

На показ, який минув на відкритому майданчику в Брукліні, дизайнерка марки Marchesa та актор вперше прийшли разом тим самим, підтвердивши чутки про їхній роман.

Джорджина Чапман та Едріан Броуді / Getty Images

Зауважимо, про роман Броуді і Чампан заговорили в лютому 2020 року, через кілька днів після винесення вироку Гарві Вайнштейну.

На той момент пара зустрічалася вже кілька місяців, але ретельно приховувала свої стосунки.

Нагадаємо, Гарві Вайнштейн і Джорджина Чапман розлучилися 2017 року після 10 років шлюбу. У експодружжя залишилось двоє дітей - десятирічна Індія і семирічний Дешіел.

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