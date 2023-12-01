Ексдружина відомого українського співака шокувала перепискою, як він налаштовує проти неї доньку

Ексдружина фронтмена гурту "Скай" Олега Собчука Марія приголомшила, що артист налаштовує проти неї їхню спільну доньку, 20-річну Тетяну.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Марія Собчук поділилася, що після того, як вона розповіла про аб'юзивні стосунки з Собчуком, на неї вилилася купа хейту. І, здебільшого, засудження йде від самих жінок.

Олег Собчук з ексдружиною

Олег Собчук з ексдружиною та їхніми дітьми

Також колишня дружина лідера гурту "Скай" зізналася, що музикант робить скріни негативних коментарів від юзерів у її бік і надсилає їх їхній доньці.

"Що відбувається з жінкою, яка поділилася власним досвідом аб'юзу в родині… Її дружно розпинають привселюдно і дають їй оцінку яка вона. Не знаючи її ані в житті, ані заочно. І це більшість самих же жінок! А мій колишній чоловік радісно все скрінить і надсилає це нашій доньці. Повторюючи без перестану: вона сама винна, бачиш, яка вона хєрова? Тобто нічого нового, тобто це ще один нікчемний доказ того, ким ти являєшся насправді", - написала Марія Собчук.

Ексдружина лідера гурту "Скай" Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Як доказ своїх слів вона також показала переписку її доньки з батьком, у якій купа негативних коментарів від різних жінок у бік її матері.

Ексдружина лідера гурту "Скай" Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Нагадаємо, днями дружина лідера гурту "Скай" Олега Собчука Марія повідомила, що вони розлучилися після 20 років шлюбу. Жінка зізналася, що всі ці роки Собчук був аб'юзером.

Своєю чергою музикант зазначив, що вони розійшлися ще до початку повномасштабної війни і він "умови відповідних договорів" виконує.

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