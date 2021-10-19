Ексдружина Віктора Павліка похизувалася стрункими ніжками у синій сукні

Лора Созаєва поміркувала про те, які стадії проходить людина після зради.

Ексдружина співака Віктора Павліка Лора Созаєва похизувалася стрункою фігурою у гарній синій сукні.

На сторінці в Instagram ексобраниця артиста розмістила серію знімків, зроблених під час нещодавньої фотосесії. На фото Лора постає усміхненою та грайливо дивиться у камеру. На одному зі знімків Созаєва продемонструвала гарні стрункі ніжки.

instagram.com/lora.sozaeva

Під світлинами жінка поміркувала про зради. Зокрема Лора зазначила, що "це лише ілюзія, що чоловіки зраджують частіше жінок".

"Люди переживають зраду по-різному: впадають в шок, депресію, починають ненавидіти себе і партнера. Переживання, пов'язані зі зрадою, діляться на вісім стадій. Залежно від психологічних особливостей жертви вони подовжуються, коротшають, зникають", - зазначила Созаєва і перерахувала вісім ступенів проживання зради.

instagram.com/lora.sozaeva

instagram.com/lora.sozaeva

"Шок і невіра. Агресія, спрямована на себе. Агресія, спрямована на чоловіка і його коханку. Відчуття відсутності майбутнього. Прагнення до вихідної точки. Повернення до минулого немає. Виснаження. Прийняття рішення і стабілізація ситуації", - поділилася Лора.

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