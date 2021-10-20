Ексдружина Віктора Павліка розповіла про нового чоловіка у її житті

Залицяльник запропонував Лорі переїхати до нього.

Ексдружина співака Віктора Павліка Лора Созаєва зізналася, що у її житті з'явився один залицяльник.

За її словами, чоловік коли дізнався, що колишній хоче виселити Созаєву з квартири, запропонував її забрати до себе. Про це Лора розповіла у себе на Facebook. Вона запевнила, що інтимних стосунків між нею та чоловіком не було.

А познайомилися вони півроку тому. Чоловік просто приїхав додому до Лори з пакетом суші, вручив їх та пішов.

Лора Созаєва

"Півроку тому в моїй квартирі пролунав дзвінок. Я відкрила двері і на порозі з'явився чоловік у медичній масці з пакетом в руках. Передав мені його і пішов. Там були суші! Ми стали спілкуватися, ходити на виставки, в театр і кіно, пити чай на кухні. Інтелігентна, ввічлива, вихована людина. У нас ніколи не було інтимних стосунків. Просто дорога своїм ставленням для мене людина, яку дуже поважаю. І ось вчора він зателефонував і просто сказав - я не можу запропонувати тобі багато квадратних метрів, але можу забрати тебе і Бусинку до себе. Абсолютно чоловічий вчинок!" – розповіла Лора.

Вона наголосила, що розповіла про це, оскільки хоче, щоб всі знали, що є люди і є вчинки. "Що такі як ти - існують! Чоловіки з великої літери!" – додала Лора.

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