Ексдружина Віктора Павліка відповіла, чи є в неї почуття до колишнього

Ексдружина Віктора Павліка відповіла, чи є в неї почуття до колишнього

Також вона зізналась, чи готова до нових відносин.

Колишня дружина Віктора Павліка Лора Созаєва вирішила відповісти на питання юзерів.

Так, в Instagram-stories у жінки запитали, чи є в неї почуття до колишнього. Зокрема, Лора відповіла, що змогла б пробачити Віктора. Втім, вона б не хотіла знову бути разом.

Лора Созаєва про Віктора Павліка / instagram.com/lorasozaeva

"Почуття – звичайно є. Глибоко закопати! А вже кого чи що, вирішуйте самі", - відповіла Созаєва.

Втім, ексдружина Павліка зізнається, що артист все одно є частиною її життя.

Лора Созаєва про Віктора Павліка / instagram.com/lorasozaeva

Також Лора поділилась, що тяжко пережила розлучення. Вона говорить, що "зрада – це біль і приниження".

До слова, у Созаєвой також запитали, чи хоче вона знову вийти заміж. На що вона відповіла, що готова до нових відносин.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання