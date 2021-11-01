Ексдружина Віктора Павліка відповіла, чи є в неї почуття до колишнього

Також вона зізналась, чи готова до нових відносин.
Колишня дружина Віктора Павліка Лора Созаєва вирішила відповісти на питання юзерів.
Так, в Instagram-stories у жінки запитали, чи є в неї почуття до колишнього. Зокрема, Лора відповіла, що змогла б пробачити Віктора. Втім, вона б не хотіла знову бути разом.
"Почуття – звичайно є. Глибоко закопати! А вже кого чи що, вирішуйте самі", - відповіла Созаєва.
Втім, ексдружина Павліка зізнається, що артист все одно є частиною її життя.
Також Лора поділилась, що тяжко пережила розлучення. Вона говорить, що "зрада – це біль і приниження".
До слова, у Созаєвой також запитали, чи хоче вона знову вийти заміж. На що вона відповіла, що готова до нових відносин.
Читайте також: