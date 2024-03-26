Ексдружина Віктора Павліка вперше після скандального розлучення закрутила новий роман

Колишня дружина українського співака Віктора Павліка – Лариса Созаєва – вперше після скандального розлучення спробувала побудувати особисте життя і закрутила новий роман.

У своєму Facebook колишня обраниця виконавця поділилася, що в її житті був доволі непростий період. Зокрема, від неї пішов чоловік, вона втратила сина, були проблеми з квартирою, а розділити своє горе їй було просто ні з ким. Тож, Созаєва твердо вирішила, що має піти до монастиря.

Лора Созаєва / Фото: instagram.com/lora.sozaeva

"Був час, коли я розмірковувала стати черницею. Чоловік пішов. Син помер. Родичів нема. Друзі самі за себе. Квартиру відбирають. Ті сили, які в мене були для боротьби, скінчились. Хотілось просто дзену, спокою, де тебе розуміють і підтримують", - поділилася Созаєва.

Утім, колишня Віктора Павліка від своїх планів відмовилася, адже вважала, що ставши черницею, спокою не знайде. Тож, Созаєва вирішила спробувати знову побудувати особисте життя. Жінка зареєструвалася на сайті знайомств. Рішення Лори принесло свої результати. Вона познайомилася з чоловіком, який подарував їй спокій та кохання.

Лора Созаєва / Фото: instagram.com/lora.sozaeva

"Я реєструюсь на сайті знайомств і знайомлюсь з чоловіком! І вмить все змінюється! Бо він огорнув мене спокоєм, впевненістю, тонким гумором, глибоким розумом. Вірністю. Любов'ю. Стіна, зі всіх боків. І я заспокоїлась!" – відверто зізналась Лора.

Зазначимо, Віктор Павлік та Лариса Созаєва прожили в шлюбі понад 20 років. Остаточно вони розлучилися 2016 року. Згодом Павлік одружився з молодшою на 28 років Катериною Реп'яховою. Після чого між колишньою та нинішньою дружиною артиста почалися гучні публічні скандали.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина заінтригувала, що більше не самотня. Артистка опублікувала романтичні фото з ймовірним коханим і розсекретила, хто ж став її обранцем.

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