Ексдружина Віктора Павліка зізналася, чому терпіла зради музиканта: "Клявся до останнього"

Колишня дружина українського співака Віктора Павліка – Лариса Созаєва – розповіла про болісне розлучення з музикантом.

Ще за декілька років до розлучення у пари виникало чимало непорозумінь і зрад з боку артиста. Втім, Лора щоразу давала Віктору другий раз, адже вірила, що він усвідомлює свої помилки й згодом виправиться.

"Ми ходили до церкви багато років. Бог не приймає розлучення – так написано в Святому Письмі. Я мудра жінка і розуміла, що людина може помилитися, зачаруватися чужими "персами". Хто з нас без гріха?", - розповіла ексдружина Павліка в інтерв'ю oboz.ua.

Віктор Павлік і Лариса Созаєва

Ба більше, Лариса зізналася, що Віктор постійно клявся виправитися, а вона вірила, адже хотіла зберегти родину задля виховання спільного сина Павла. Втім, такі намагання владнати проблеми у шлюбі ні до чого не призвели. Зрештою, подружжя розійшлося.

"Коли я сказала сину, що в нас із татом не все гаразд, він злякався і запитав, як же ми будемо жити без нього. Дітей у таких ситуаціях завжди дуже шкода. І заради їхнього блага жінки терплять, щоб чоловік змінив свою поведінку. Тим більше треба знати Віктора. Він клявся до останнього, що я єдина, кого він кохає, і що більше ніколи не буде так чинити", - розсекретила Созаєва.

Лариса Созаєва з покійним сином Павлом / Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Нагадаємо, нещодавно Лариса Созаєва заявила, що більше не самотня. 51-річна жінка закрутила роман і вперше показала коханого.

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