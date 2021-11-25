Ексдружина Віктора Павліка звернулася до його теперішньої обраниці: "Ти нахабна тварюка"

Жінки виконавця знов привселюдно посварилися.

Між ексдружиною співака Віктора Павліка Лорою Созаєвою та теперішньою коханою артиста Катериною Реп'яховою знову виник конфлікт.

А передував сварці жінок сьогоднішній пост Репяхової про те, що "її хочуть знищити". Мовляв, хтось декілька днів поспіль атакує рекламодавців Катерини ботами.

"Мене хочуть знищити. Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів. Я почну з того, що я не маю ворогів і недоброзичливців. Крім однієї людини, яка не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй сім'ї все життя жити на орендованих квартирах. Але не спійманий – не злодій!" – написала Репяхова у Instagram, натякнувши на Созаєву.

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Своєю чергою, жінка мовчати не стала і записала відеовідповідь теперішній жінці Павліка.

"Ти шість років тому увела мого чоловіка, він не хотів йти. Він же це тобі казав? Але ти наполягла. Справа не в цьому, це правильно що він пішов. Це правильно, що він з тобою. Я дуже рада, що він нарешті знайшов людину, гідну собі", - почала Лариса.

Вона звинуватила Катерину у тому, що вона говорить багато неправди та досі ревнує Павліка до неї. За словами Созаєвої, Реп'яхова забороняє співаку з нею розмовляти, переписуватися та бачитися.

"У тебе істерика щоразу, коли лунає моє ім'я. Ти дуже нахабна тварюка, ти холоднокровна тварюка. Ти готувалася до весілля абсолютно спокійно, коли мій син помирав. Тебе це особливо не засмучувало. А зараз чомусь ти вирішила що я найняла ботів, розкрила твою сторінку. Навіщо мені це робити? Мені нема до тебе жодної справи. У мене є своє особисте життя. Я прошу тебе залиш мене у спокої. Ти мені не потрібна", - сказала Созаєва.

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