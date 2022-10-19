Ексдружина Віталія Кличка хоче позбутися його прізвища і пояснила чому

Наталія Кличко повідомила, що хоче розпочати свою нову історію життя з чистого аркуша.

Ексдружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко повідомила, що хоче позбутися знаменитого прізвища свого колишнього чоловіка.

На своїй сторінці в Instagram Наталія розповіла, що найближчим часом поверне собі своє дівоче прізвище Єгорова. Співачка та коуч хоче розпочати нову історію свого життя:

"У наступних декілька днів ви побачите зміну мого імені на усіх моїх акаунтах у соціальних мережах та медіа. Протягом останніх 25 років багато хто з вас знав мене як Наталію Кличко, і лише деякі з вас знали моє справжнє ім'я - Наталія Єгорова... Я хочу продовжити свій новий життєвий шлях і розпочати нову історію, яку я починаю писати з чистого аркуша під своїм власним ім'ям", -пояснила ексдружина Кличка.

Віталій та Наталія Кличко / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Також вона зазначила, що хоче залишити ім'я Наталія Кличко у минулому:

"Для цього є багато причин, але головна – після розлучення з моїм чоловіком Віталієм Кличком я з повагою і гордістю залишаю ім'я Наталії Кличко в історії… Мої цілі, моя життєва позиція, мої життєві цінності залишаються незмінними. Я завжди допомагала і буду допомагати і підтримувати тих, хто цього найбільше потребує - діти та жінки", - розповіла Наталія Єгорова про те, чим планує займатися у майбутньому.

Нагадаємо, що у середині серпня стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко розлучається зісвоєю дружиною Наталею. Пара була у шлюбі 25 років. Вони одружилися у квітні 1997-го. У експодружжя є троє дітей: сини Єгор-Деніел та Максим і донька Єлизавета-Вікторія.

Сама Наталія живе в Німеччині. Нині вона перебуває у Гамбурзі, там відвідує мітинги та інформує європейців про ситуацію в Україні. Діти навчаються за кордоном.

До речі, нещодавно ведучий Слава Дьомін натякнув на причину розлучення Віталія Кличка. Дьомін розповів, що у Віталія є інша жінка. Утім, Кличко поки її не афішує. Ведучий переконаний, що згодом політик усе сам розповість.

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