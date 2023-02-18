Ексдружина Віталія Кличка на "Танцях з зірками" у Німеччині виконала повільний вальс та показала свого партнера

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова офіційно стала учасницею німецької версії шоу "Танці з зірками".

Так, минулої п'ятниці, 17 лютого, Єгорова взяла участь у першому ефірі проєкту, під час якого стало відомо, з ким вона стане у пару. На сторінці в Instagram Наталія розмістила відео, у якому показала свого партнера. Ним став 35-річний хореограф Анджей Цибіс.

Під час першого ефіру Наталія Єгорова разом з моделями Алекс Мерайєю Пітер та Ганною Єрмаковою під трек Girls Aloud See The Day на розсуд суддів представили повільний вальс. Щоправда, члени журі лишилися не надто задоволеними танцювальними вміннями Єгорової, і поставили їй середній бал – 19 з 30.

Фрагмент з виступом Єгорової наприкінці відео

Та Єгорова не засмутилася і вже готується до другого прямого ефіру, який відбудеться наступної п'ятниці. Зазначимо, що під час другого ефіру хтось з 13 зірок, які разом з Єгоровою беруть участь у проєкті, покине шоу.

Нагадаємо, колишня дружина мера Києва Віталія Кличка раніше пояснила, чому вона вирішила взяти участь у шоу "Танці з зірками". Артистка пояснила що за допомогою танцю хоче висловити свої найглибші емоції.

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