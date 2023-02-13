Ексдружина Віталія Кличка похизувалася їхнім 17-річним сином-красенем

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – поділилася сімейним контентом.

В Instagram-stories ексобраниця мера показала їхнього помітно підрослого сина-красеня. Наталія опублікувала фото, на яких зображена з 17-річним Максимом. На знімках Єгорова стояла, обійнявшись із сином.

"Мої діти - моя найбільша підтримка! І вони мої найщиріші шанувальники!" – поділилася Наталія.

Наталія Єгорова із сином від Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Загалом, 17-річний Максим помітно вищий за маму. Хлопець має худорляву статуру та густу чорну шевелюру.

"Теплі обійми", - зазначила Наталія.

Наталія Єгорова із сином від Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, Наталія та Віталій прожили у шлюбі 25 років, однак минулого року вони оголосили про розлучення. Експодружжя має трьох спільних дітей - синів Єгора-Даніїла та Максима-Олександра, а також доньку Єлизавету-Вікторію. Нині Наталія живе з дітьми у Німеччині.

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