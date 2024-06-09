Ексдружина Віталія Кличка показала свою сестру-красуню та як вони час проводять

Наталія зізналася, що вони мають зовсім різну зовнішність.
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – модель Наталія Єгорова – показала рідкісне фото з сестрою.
Так, 50-річна модель похизувалася фото з рідною людиною у фотоблогу. І також порівняла їхню зовнішність. На думку Наталії, вони мають зовсім протилежні риси. Так, на зображені усміхнена ексдружина Кличка постає у сріблястому гольфі з сестрою на концерті. Щоправда, не зазначає на якому саме та коли й де це фото було зроблене.
"Це я і моя сестра. Так, усе правильно. Вона темна блондинка із зеленими очима, а я брюнетка з карими очима… Природа унікальна", - написала модель.
Зазначимо, тривалий час знаменитість проживає у Німеччині. Тим часом їхні з мером троє дітей також проживають і навчаються у різних країнах світу. А нещодавно Наталія Єгорова похизувалася знімками з відпочинку. Зірка поїхала до Таїланду, попозувала у купальнику й розповіла про свій екстремальний відпочинок.
Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва також показала свою родину. Зокрема, співачка зробила святкову світлину з мамою, якій нещодавно виповнилося 72 роки, та сестрами-копіями. Вся родина відпочиває за кордоном.
Читайте також:
- Вбивство співака Ігоря Талькова: в Росії через 33 роки назвали винного
- Катерина Осадча захопила фото з двома синами та як вони біля басейну бавилися
- Ексчоловік Ані Лорак показав їхню помітно підрослу доньку і публічно звернувся до неї
- Влад Яма чесно зізнався, чим заробляє на життя в Америці після виїзду з України