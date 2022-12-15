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Ексдружина Віталія Кличка показала, як із дорослими синами ялинку прикрашала

Ексдружина Віталія Кличка показала, як із дорослими синами ялинку прикрашала

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Ексдружина Віталія Кличка показала, як із дорослими синами ялинку прикрашала

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Наталія Єгорова почала частіше ділитися сімейними кадрами.

Ексдружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова все частіше ділиться з шанувальниками родинними світлинами.

Цього разу колишня обраниця очільника української столиці показала, як із дорослими синами - 22-річним Єгором-Деніелем та 17-річним Максимом Кличками - прикрашала вдома ялинку.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Єгорова розмістила сімейний кадр, на якому зображені її діти поруч із новорічним деревом. "Різдвяний настрій", - коротко прокоментувала фотографію ексдружина Кличка.

Ексдружина Віталія Кличка з синами / © instagram.com/natalia_klitschko_official
Ексдружина Віталія Кличка з синами / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Не втратила нагоди Наталія показати підписникам, який гарний вигляд має, і поділилася знімком, зробленим вдома у Берліні.

Наталія Єгорова / © instagram.com/natalia_klitschko_official
Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Зазначимо, що Наталія та Віталій Клички оголосили про своє розлучення в серпні цього року. Пара була у шлюбі 25 років. Вони одружилися у квітні 1997-го. У експодружжя є троє дітей: сини 22-річний Єгор-Деніель та 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета-Вікторія. Після розлучення з Кличком Наталія повернула собі дівоче прізвище Єгорова.

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Дата публікації
Перегляди
2528
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