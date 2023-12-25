Ексдружина Віталія Кличка показала, як з їхніми синами та донькою зустріла Різдво у Німеччині

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, замилувала рідкісними кадрами з їхніми трьома дітьми.

В Instagram-stories виконавиця показала, як святкувала Різдво у Німеччині. Єгорова обрала стримане вбрання. Співачка одягла обтислу сукню темного кольору та нанесла ледь помітний макіяж.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Виконавиця зустріла Різдво у сімейному колі з найближчими та найріднішими. Зокрема, до Німеччини приїхали 21-річна донька Єлизавета-Вікторія, яка живе в США, 23-річний Єгор-Даніель із Великої Британії та 18-річний Максим.

Наталія Єгорова з дітьми від Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Всі вони сиділи за круглим столом одне коло одного. До речі, діти навіть обрали однаковий family look – одягнули різдвяні светри.

Зазначимо, діти Віталія Кличка живуть та навчаються за кордоном, а до України не приїжджають. Щоправда, нещодавно колишня дружина мера Києва вперше за тривалий час відвідала столицю, а також побувала в Миколаєві. Наталія Єгорова ділилася своїми враженнями від подорожі, а також розповідала, чому приїжджала до України.

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