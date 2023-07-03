Ексдружина Віталія Кличка показала їхнього 18-річного сина, який схожий на батька, як дві краплі води

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, показала рідкісні фото їхнього сина.

Як поділилася виконавиця, 18-річний Максим успішно закінчив школу та став випускником. Тож у навчальному закладі у сина експодружжя був випускний. На свято Наталія прийшла у бірюзовому костюмі, а Максим обрав синє класичне вбрання. Наталія опублікувала в Instagram-stories фото з урочистої події.

"Це моя кохана мама і вона дуже пишається тим, що я успішно закінчую школу", - передала слова Максима Наталія.

Ексдружина Віталія Кличка з їхнім сином / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Підтримати 18-річного юнака прийшов і його старший брат – 23-річний Єгор-Даніель. Наталія опублікувала знімки з братами та зазначила, що складно зрозуміти, хто з них молодший. Так, Максим значно вищий за Єгора-Даніеля.

"Хто щойно закінчив середню школу? Мій молодший брат", - зазначив Єгор-Даніель.

Сини Віталія Кличка / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Сама ж Наталія поділилася, що дуже пишається своїм сином, який успішно закінчив школу.

"У хвилини щастя очі випромінюють особливе світло. Я щаслива і горда мама, мій молодший син успішно закінчив середню школу", - зазначила співачка.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, цього року випускницею стала донька продюсера Юрія Нікітіна та співачки Ольги Горбачової. Раніше виконавиця показала, як 18-річна Поліна пішла на урочисту подію у шкарпетках та вечірній сукні.

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