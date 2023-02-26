Ексдружина Віталія Кличка показала їхню 21-річну доньку-красуню

Єлизавета-Вікторія привітала маму з 49-річчям.
Сьогодні, 26 лютого, день народження святкує колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова.
Артистку вже встигли привітати організатори проєкту "Танці з зірками" у Німеччині, в якому Наталія бере участь. Також артистку привітали з 49-річчям найближчі люди.
Зокрема, на своїй сторінці в Instagram Єгорова показала, який сюрприз їй підготувала їхня спільна з Кличком донька, 21-річна Єлизавета-Вікторія. Дівчина спекла для мами чималий торт і прикрасила його свічками у вигляді цифр 49:
"Дякую тобі, моя прекрасна донечко, за всі твої побажання та цей чудовий торт, який ти спекла для мене! Люблю тебе безумовно", - підписала кадр щаслива мама.
Зазначимо, що Наталія Єгорова та Віталій Кличко оголосили про розлучення у середині серпня 2022 року. Пара була у шлюбі 25 років. У експодружжя є троє спільних дітей: 22-річний Єгор-Деніель, 21-річна Єлизавета-Вікторія та 17-річний Максим.
Що стало причиною розлучення – невідомо. За однією з версій, на шлюб ексзакоханих вплинула відстань, адже протягом багатьох років Наталія мешкає у Німеччині, в той час як Віталій перебуває в Києві. Є й інша версія, подейкують, що мер Києва має нові стосунки.
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