Ексдружина Віталія Кличка пояснила, чому вирішила взяти участь у німецьких "Танцях з зірками"

Наталія також зізналася, що вже готується до ефірів.

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка - Наталія – зізналася, чому погодилася взяти участь у шоу "Танці з зірками" в Німеччині.

В Instagram ексобраниця мера поділилася, що дуже хвилюється через свою учать у проєкті. Утім, для співачки це привід спробувати щось нове та перезавантажитися. Також Наталія запевнила, що в танці можна вивільнити найглибші емоції та переживання.

"Я дуже схвильована і досі не можу в це повірити. Я погодилася! І я беру участь у шоу "Танці з зірками". Я нарешті хочу спробувати щось нове, те, що завжди хотіла зробити, але ніколи не наважувалася. Я буду танцювати! Танець - звільняє! Танець - виражає наші найглибші емоції!" – поділилася знаменитість.

Наталія також зазначила, що вже почала готуватися до ефірів, тож попросила прихильників побажати їй успіхів.

"Це неймовірно тяжка праця! Але я готуюся до цього. Побажайте мені успіхів і до зустрічі на танцмайданчику", - підсумувала Наталія.

Нагадаємо, днями стало відомо, що колишня дружина Кличка братиме участь у німецьких "Танцях з зірками". Окрім того, Наталія повідомила, що повернула собі дівоче прізвище. Тепер вона знову Єгорова.

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