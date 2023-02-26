Ексдружина Віталія Кличка у день свого 49-річчя посвітила стрункими ніжками на німецьких "Танцях з зірками"

Ексдружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова поділилася кадрами після другого прямого ефіру шоу "Танці з зірками" у Німеччині, в якому бере участь.

Минулої п'ятниці, 24 лютого Єгорова разом зі своїм партнером, хореографом Анджеєм Цибісом представили танець чарльстон. Пізніше на сторінці в Instagram Наталія розмістила декілька фото і відео, у яких поділилася емоціями після виступу та зачарувала своїм вбранням.

Єгорова виступала у сукні з "дощиком" білого кольору з блискітками. Вбрання артистки чудово підкреслило її стрункі ноги.

Варто зазначити, що чарльстон у виконанні Наталії Єгорової та Анджея Цибіса прийшовся до душі журі "Танців з зірками", тож пара продовжила участь у шоу.

До речі, сьогодні, 26 лютого, Наталія Єгорова святкує день народження. Співачці виповнюється 49 років. І організатори танцювального шоу вже встигли привітати артистку і висловили бажання якомога швидше побачити її наступний танець.

Нагадаємо, що раніше ексдружина Віталія Кличка Наталія Єгорова пояснила, чому вирішила взяти участь у німецьких "Танцях з зірками". Артистка зазначила, що для неї це привід спробувати щось нове та перезавантажитися.

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