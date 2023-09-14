Ексдружина Віталія Кличка у купальнику похизувалася пружними сідницями та накачаним тілом

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, потішила прихильників пікантним контентом.

Зокрема, у своєму Instagram виконавиця поділилася, що вирушила у відпустку до Лос-Анджелеса. Там Наталія насолоджується відпочинком на пляжі біля Тихого океану. Єгорова ділиться кадрами з відпустки, зокрема і пікантними також.

Наталія показалася на пляжі у білому суцільному купальнику з вирізами в біля талії. Образ співачка доповнила накидкою. Утім, вбрання не приховало накачане тіло Єгорової. Також виконавиця блиснула пружними сідницями.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Я не можу передати словами, наскільки я щаслива повернутися до Лос-Анджелеса. Це місто мого серця. Я прожила тут майже 20 років…Троє моїх прекрасних дітей тут народилося. У мене все ще є багато друзів, які з роками стають моєю родиною. Якщо ви одного разу закохалися в Лос-Анджелес, це триватиме вічно", - поділилася своїми емоціями Єгорова.

Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій показалася у червоному купальнику. Виконавиця засвітила довгі ніжки та неабияк струнку фігуру.

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