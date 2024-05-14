Ексдружина Віталія Кличка в леопардовому бікіні блиснула стрункою фігурою на відпочинку в Таїланді

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталія Єгорова – гайнула на відпочинок до Таїланду.

Для своєї відпустки 50-річна модель обрала острів Самуї. У своєму Instagram Єгорова ділиться, як минає її відпочинок. Зокрема, знаменитість насолоджується неймовірними краєвидами, смакує місцевою їжею та коктейлями. Окрім того, Наталія обрала активний відпочинок. Вона показала, як їздила канатною доріжкою та розглядала густі джунглі. Як зізналась Єгорова, ця подорож була лячною, однак воно того вартувало.

Наталія Єгорова на відпочинку в Таїланді / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Вирушити у захопливу пригоду над густими джунглями – це справа, що лоскоче нерви. Але краєвиди, що захоплюють, того вартували. Почуватися вільною, як птах, проїжджаючи над верхівками дерев, було справді незабутньо", - поділилася модель.

Наталія Єгорова на відпочинку в Таїланді / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Окрім того, Наталія Єгорова також потішила і доволі пікантними фото. Зокрема, вона показалася у леопардовому бікіні та блиснула стрункою фігурою. Також модель поділилася, що залюбки насолоджувалася купанням в теплій воді Тихого океану.

Наталія Єгорова на відпочинку в Таїланді / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Я, мабуть, ніколи в житті не купалась в такій теплій воді, як тут, на Самуї...Вона не дуже освіжає, але в ній можна годинами хлюпатися", - зазначила модель.

Наталія Єгорова на відпочинку в Таїланді / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Демі Мур похизувалася стрункою фігурою у купальнику. Знаменитість також показала, як насолоджується відпочинком разом із доньками.

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