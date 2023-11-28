Ексдружина Віталія Кличка вперше за тривалий час приїхала до Києва і показала щасливі фото

Вже багато років співачка живе у Німеччині.

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, повернулася до України.

Про це вона повідомила в Instagram-stories. До столиці України Єгорова прибула потягом з польського міста Холм. Співачка опублікувала кадри та зізналась, що під час поїздки ностальгувала, згадуючи, як раніше так подорожувала.

Наталія Єгорова приїхала до Києва / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Для мене бути в українському потягу - це ностальгія, щось з дитинства…", - поділилася Єгорова.

Наталія Єгорова приїхала до Києва / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Колишня дружина Віталія Кличка прибула до Києва не просто так. Вона приїхала до України у складі німецької делегації, яка допомагає українським дітям. Єгорова неабияк рада, що зуміла приєднатися до команди.

Наталія Єгорова приїхала до Києва / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Ми розпочали нашу подорож до України…Я дуже рада бути частиною цієї делегації", - поділилася співачка.

Наталія Єгорова приїхала до Києва / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Наталія Єгорова поселилася в одному з готелів Києва, прогулялася містом та показала щасливі кадри, які вже встигла зробила.

Наталія Єгорова приїхала до Києва / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Зазначимо, Наталія Єгорова разом з дітьми від Віталія Кличка вже тривалий час живе в Німеччині. До України співачка достатньо давно не приїжджала.

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