Ексдружина Віталія Кличка змінила прізвище та стала учасницею "Танців з зірками" у Німеччині

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко повідомила шанувальникам, що нарешті повернула собі дівоче прізвище не лише у паспорті, а й в Instagram.

Тепер у фотоблогу ексобраниця Кличка підписана як Наталія Єгорова. Але це ще не всі новини. Також співачка розсекретила, що вона стала учасницею шоу "Танці з зірками" (Let's Dance) у Німеччині, де живе останні 10 років.

Ексдружина Віталія Кличка Наталія Єгорова повернула дівоче прізвище у фотоблогу / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Відповідна інформація з'явилася у сторіз Єгорової та на офіційній сторінці проєкту.

"Ми вітаємо на нашому танцмайданчику ще одну знаменитість: Наталія Єгорова (раніше Кличко) стала учасницею "Let's Dance" і танцюватиме за титул "Dancing Star 2023". Ми дуже раді, що ви з нами!" – йдеться в повідомленні.

Ексдружина Віталія Кличка Наталія Єгорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Нагадаємо, що Віталій та Наталія Кличко оголосили про розлучення у серпні 2022 року. Подружжя було разом 25 років. У експодружжя є троє дітей: сини 22-річний Єгор-Деніель та 17-річний Максим і 20-річна донька Єлизавета-Вікторія. Подейкують, що після розриву з Наталею міський голова вже знайшов нове кохання.

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