Ексдружина Володимира Остапчука чесно зізналася, чи жалкує про шлюб з ним

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк поспілкувалася з шанувальниками і відповіла на їхні найкаверзніші запитання.

Зокрема, найчастіше підписників Горняк цікавить тема її розлучення з Остапчуком. Так, фани поцікавилися у Христини, чи жалкує вона зараз про те, що колись вийшла заміж за шоумена. За словами нотаріусині, якби можна було відмотати час назад, вона б не стала нічого змінювати у своєму житті:

"Якщо відмотати час назад - я нічого б не міняла. Моє життя, мій досвід! Багато за що є дякувати, але багато чого не хочеться в своєму особистому житті і порушує мої цінності і кордони!" – прокоментувала колишня Остапчука.

Володимир Остапчук з ексдружиною Христиною / Фото: instagram.com/kristygor

Інших підписників Христини хвилює, як важко вона переживала розлучення з ведучим. На що Горняк відповіла:

"Дівчатка, дивіться. Я дівчина, як ви… Можливо сильніша трішки за когось, можливо, слабкіша, але я переживаю всі моменти теж… І біль, і відчай, і сльози бувають. Головне це те, що в кінцевому результаті я ок. Мій шлях, мій вибір себе! І я скажу так, що я завжди оберу себе! І своє стабільне психологічне здоров'я", - пояснила Горняк.

Ексдружина Володимира Остапчука Христина / Фото: instagram.com/kristygor

Разом з тим Христина Горняк зізналася, що вона вірить у те, що зустріне коханого чоловіка, з яким у неї все складеться і з яким вони побудують міцну родину і народять дітей.

Ексдружина Володимира Остапчука Христина / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, раніше ексдружина Володимира Остапчука Христина відверто розповіла, чому вони за рік після розлучення досі не можуть поділити спільно придбане майно у їхньому шлюбі.

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