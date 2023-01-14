Ексдружина Володимира Остапчука поділилася сумною звісткою про смерть близької людини

Ексдружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла про втрату близької людини.

У сторіз в Instagram нотаріусиня поділилася, що помер її рідний дядько, до якого вона саме збиралася у гості за декілька днів. У новорічні свята він запросив племінницю у гості до Іспанії, але раптово пішов з життя.

Фото: instagram.com/kristygor

"Всім привіт. Дякую усім за слова підтримки. Сталося зовсім несподіване, зовсім. 10 днів тому мій любий, найвеселіший дядько, побачив, що я сумую і плачу у Відні на Новий рік. Написав. І я взяла квитки, хотіла зробити йому сюрприз. Та не встигла тебе обійняти...", - написала Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Горняк пригадала, яким веселим та добрий був її близький родич. А також поділилася історією з дитинства, чому її вчив дядько.

Фото: instagram.com/kristygor

Ти був самим веселим і самим добрим з нашої родини Горняків. Наш завжди усміхнений Гогі, все життя ти був легким, та, я знаю, всередині було багато болю. А пам'ятаєш, ти навчив мене в чотири роки падати на коліно, складати пальці та кричати "Heavy metal!" і я це робила завжди і всюди. Дякую тобі за всі теплі слова та усмішку. Спочивай з миром, мій дядько Гогі... Назавжди у нашому серці", - звернулася до дядька Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Зараз Христина вирушила до Іспанії, щоб провести рідну людину в останню путь.

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