Ексдружина Володимира Остапчука поділилася, як переживає розставання: "Потрібен час"

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк заговорила про те, як переживає розставання.

У своєму Instagram Христина досить часто відповідає на запитання своїх підписників та ділиться із ними своїми життєвими порадами. Так, хтось з фанів попросив у нотаріусині допомогти пережити розставання з коханим.

У відповідь дівчині, Христина написала, що також зараз переживає подібний етап, але розуміє, який досвід з цього отримала.

"Точно потрібен час… Я живу таким принципом, що будь-який біль має свій кінець… Не буде рана кровоточити вічно. Тому дайте собі час та проживіть всі моменти достойно, я зараз саме так і роблю. А і ще…Все дається до досвіду, тому вчимося", - написала Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Крім того, багато читачів цікавляться про особисте життя Христини. Однак, як і Остапчук, вона не спішить розкривати подробицями.

"Уявіть, що є такі періоди, коли ви всі ставите мені одне й те саме запитання…або кидаєте якісь дописи, чи фото, і додатково в мене атака ЗМІ. Я б хотіла вас попросити, давайте проживати деякі періоди разом, але з меншим бажанням мене інформувати в чомусь. Все, що мені потрібно знати, Всесвіт мені завжди показує, а те, що ні – оберігає! Буду дуже вдячна за розуміння! Взагалі, як і казала, я нічого не коментую та не виношу на огляд. Я проживаю своє життя і свій досвід далі", - написала Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

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