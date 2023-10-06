Ексдружина Володимира Остапчука показала доказ, що він зраджував її з нинішньою 23-річною коханою

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк знайшла спосіб показати, що її колишній скочив у гречку до їхнього розлучення.

Певний час і Христина, і Володимир намагалися не говорити про свій розрив, і не лити брудом одне одного в Мережі. Втім, певно Горняк заділо привітання Остапчука його теперішній дружині, 23-річній Катерині Полтавській.

4 жовтня Остапчук і Полтавська відсвяткували першу річницю стосунків. З цієї нагоди Володимир в Instagram присвятив Катерині теплі слова і подякував їй, що знову "навчила його вірити в себе".

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Своєю чергою, Горняк повідомила, що 4 жовтня минув рік, як вона вільна жінка:

"4.10 рівно рік як я красива жінка не заміжня. Тому, привід відсвяткувати є. Як подарунок готова прийняти 50% спільного майна. Як на мене, 50% це безкоштовно і задарма за те, що звільнила місце для справжнього кохання", - написала під фото Горняк.

Ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Таким чином Христина натякнула, що стосунки Остапчука і Полтавської почалися раніше, ніж вони встигли розлучитися. Принаймні, з новою коханою в цей момент шоумен точно був знайомий і вже певно мав плани на неї.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, що Володимир Остапчук і Христина Горняк одружилися восени 2020 року. Наприкінці жовтня 2022 року у ЗМІ з'явилися чутки, що подружжя розлучилося.

Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Вже у грудні того ж року діва Монро розповіла про новий роман Остапчука з 22-річною журналісткою з Києва. Згодом Володимир й сам підвтердив, що зустрічається з Катериною Полтавською, з якою у лютому 2023-го одружився.

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