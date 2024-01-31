Ексдружина Володимира Остапчука пояснила, чому досі носить його прізвище і не може повернути своє

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк досі залишається на його прізвищі.

Про це вона розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram спілкуючись з підписниками. Зокрема, фоловерам нотаріусині на дає спокою, чому вона все ще Христина Остапчук.

За словами блогерки, є певні нюанси, через які вона наразі не може повернути своє дівоче прізвище Горняк:

"Я була одружена. Взяла прізвище чоловіка. Це було моє рішення його взяти і для чоловіка це було важливо. Я приватний нотаріус, у якого зміна прізвища тягне за собою дуже багато документів, печаток, доступів до реєстрів, тощо. Плюс мої закордонні паспорти, візи, а також дозвіл на проживання в Європі… Це все для мене наразі важливо, тому я не змінюю паспорт і прізвище!" – пояснила Остапчук.

Ексдружина Володимира Остапчука Христина / Фото: instagram.com/kristygor

Також Христина зазначила, що її мама до свого другого весілля ходила з прізвищем свого попереднього чоловіка. Тому нічого такого в тому, що вона все ще Остапчук, блогерка не бачить:

"Давайте більше не підіймати цю тему. Не хайпувати на ній. В цьому немає жодноо сенсу", - запевнила Христина.

Нагадаємо, не так давно ексдружина Володимира Остапчука Христина зізналася, що взяла участь у романтичному шоу. Нотаріусиня вирішила спробувати знайти кохання на одному з проєктів.

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