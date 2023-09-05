Ексдружина Володимира Остапчука розійшлася з бойфрендом, з яким закрутила роман після розлучення

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка й нотаріусиня Христина Горняк, поділилася з прихильниками подробицями особистого життя.

Горняк зізналась, що порвала стосунки зі своїм бойфрендом-іноземцем, з яким почала зустрічатися після розлучення з шоуменом. Як пояснила Христина, в їхньому романі все було складно та заплутано. Після восьми місяців стосунків вони вирішили, що їм краще бути окремо.

"Багато запитань про нього…Не просто так я назвала його "клубочком", бо все було емоційно і заплутано. Але багато було і теплих моментів, дякую йому за це! Вісім місяців, як ніяк…Наразі ми не разом. Не знаю, що чекає на мене завтра, але, думаю, те, що сталось, виправити дуже складно…", - поділилася Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Блогерка додала, що люди у житті трапляються не просто так. За словами Христини, вона вірить, що зустріне того чоловіка, з яким буде до кінця свого життя.

"Ми зустрічаємо людей на різний період і термін в житті. Когось на три роки, когось на вісім місяців, а когось на все життя. Тому "далі буде", - додала блогерка.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, тим часом Володимир Остапчук днями потрапив у гучний скандал. Шоумен провів весілля у Хорватії. Блогер Богдан Беспалов стверджує, що ведучий, прикриваючись благодійністю, їздить за кордон заробляти собі гроші.

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