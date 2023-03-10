Ексдружина Володимира Остапчука розповіла, що вони вирішили зробити зі спільним будинком під Києвом

Колишнє подружжя, телеведучий Володимир Остапчук і нотаріусиня Христина Горняк, мають спільний будинок під Києвом.

Після новин про розлучення пари прихильників стало цікавити запитання, кому ж з експодружжя залишиться майно. Відповісти підписникам Христина вирішила у сторіз в Instagram.

Блогерка зізналася, що вони з Володимиром не приймали ніяких рішень стосовно будинку. Зараз, за словами Христини, вона не сильно переймається стосовно цього, адже за законом майно усе одно буде поділено між подружжям.

"Друзі, дуже багато запитань про будинок. Мені немає, що вам на них відповісти. Ми нічого не вирішували. Будиночок гарненький стоїть собі на сонечку. Чомусь питання будинку викликає тут дуже багато завжди зацікавленості. Для мене це наразі нагальним питанням, адже взагалі будь-яке майно, яке набуте подружжям, є спільним", - відповіла Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, що Остапчук та Горняк придбали нерухомість під Києвом у вересні 2021 року. Двоповерховий будинок й досі знаходиться на стадії ремонту.

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