Ексдружина Володимира Остапчука розповіла, що зробила з подарунками від шоумена після розриву

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, поділилася деякими подробицями свого розставання з шоуменом.

Шанувальники помітили на світлинах Христини речі та прикраси, які колись їй дарував ексчоловік, тож запитали про це нотарусиню. Як відповіла Горняк у сторіз в Instagram, вона не бачить нічого погано в тому, аби залишати собі подарунки від колишніх .

"А навіщо щось викидати? Я ношу усі подарунки, які мені дарують. Тому що вони від серця і від душі", - написала Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Зазначимо, що поки що офіційних заяв про розлучення ані Горняк, ані Остапчук не робили. Втім, у Мережі вже давно обговорюють розрив подружжя. Та й самі "екси" натякають на припинення стосунків.

Раніше Христина Горняк розповіла, чи змінила прізвище після розлучення з шоуменом.

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