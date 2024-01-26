Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ексдружина Володимира Остапчука шукатиме нове кохання на романтичному шоу

Ексдружина Володимира Остапчука шукатиме нове кохання на романтичному шоу

Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / Фото: instagram.com/kristygor

Христина Горняк розповіла про авантюру, на яку погодилася.

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк заінтригувала своїх шанувальників.

Так, ексобраниця ведучого зізналася, що наважилася взяти участь у романтичному YouTube-шоу Мішеля Сайкалі Match me. Таким чином Горняк спробує знайти своє кохання на проєкті.

Як розповіла Христина, для неї це перший такий досвід побачень і вона з нетерпінням чекає на знімання випуску:

"Така авантюра, на яку я ніяк не дочекаюся. А чому ні? Коли як не зараз. Поки я вільна, моє серце відкрите до нових знайомств, до побачень. Тому, хлопці, я на вас чекаю", - прокоментувала свою участь у шоу Горняк.

Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / Фото: instagram.com/kristygor
Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / Фото: instagram.com/kristygor

Разом з тим колишня Остапчука зізналася, чи пішла б вона в романтичне реаліті "Холостячка", якби їй запропонували:

"Ви реально бачите мене в шоу "Холостячка"? Та чоловіки не витримають, думаю, моїх "знущань". Дякую дівчатка, але на "Холостячку" я поки не збираюсь", - сказала Христина.

Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / © instagram.com/kristygor
Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, раніше колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк чесно зізналася, чи жалкує про те, що колись вийшла за нього заміж.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація