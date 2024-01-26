Ексдружина Володимира Остапчука шукатиме нове кохання на романтичному шоу

Христина Горняк розповіла про авантюру, на яку погодилася.
Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк заінтригувала своїх шанувальників.
Так, ексобраниця ведучого зізналася, що наважилася взяти участь у романтичному YouTube-шоу Мішеля Сайкалі Match me. Таким чином Горняк спробує знайти своє кохання на проєкті.
Як розповіла Христина, для неї це перший такий досвід побачень і вона з нетерпінням чекає на знімання випуску:
"Така авантюра, на яку я ніяк не дочекаюся. А чому ні? Коли як не зараз. Поки я вільна, моє серце відкрите до нових знайомств, до побачень. Тому, хлопці, я на вас чекаю", - прокоментувала свою участь у шоу Горняк.
Разом з тим колишня Остапчука зізналася, чи пішла б вона в романтичне реаліті "Холостячка", якби їй запропонували:
"Ви реально бачите мене в шоу "Холостячка"? Та чоловіки не витримають, думаю, моїх "знущань". Дякую дівчатка, але на "Холостячку" я поки не збираюсь", - сказала Христина.
Нагадаємо, раніше колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк чесно зізналася, чи жалкує про те, що колись вийшла за нього заміж.
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