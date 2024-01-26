Ексдружина Володимира Остапчука шукатиме нове кохання на романтичному шоу

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк заінтригувала своїх шанувальників.

Так, ексобраниця ведучого зізналася, що наважилася взяти участь у романтичному YouTube-шоу Мішеля Сайкалі Match me. Таким чином Горняк спробує знайти своє кохання на проєкті.

Як розповіла Христина, для неї це перший такий досвід побачень і вона з нетерпінням чекає на знімання випуску:

"Така авантюра, на яку я ніяк не дочекаюся. А чому ні? Коли як не зараз. Поки я вільна, моє серце відкрите до нових знайомств, до побачень. Тому, хлопці, я на вас чекаю", - прокоментувала свою участь у шоу Горняк.

Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / Фото: instagram.com/kristygor

Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / Фото: instagram.com/kristygor

Разом з тим колишня Остапчука зізналася, чи пішла б вона в романтичне реаліті "Холостячка", якби їй запропонували:

"Ви реально бачите мене в шоу "Холостячка"? Та чоловіки не витримають, думаю, моїх "знущань". Дякую дівчатка, але на "Холостячку" я поки не збираюсь", - сказала Христина.

Христина Горняк візьме участь у романтичному шоу / Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, раніше колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк чесно зізналася, чи жалкує про те, що колись вийшла за нього заміж.

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