Ексдружина Володимира Остапчука у мереживному бра млосно позувала на камеру

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк потішила шанувальників своїми новими гарними фото.

На сторінці в Instagram Христина запостила декілька знімків із нещодавньої фотосесії. Кадри вийшли доволі звабливими. На фото Горняк зображена, сидячи на дивані, у розстібнутій сорочці, у блискучій спідниці та засвітила мереживне спіднє.

Зухвалий образ нотаріусині додав вечірній макіяж та розпущене волосся.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Із новорічного настрою поки лише: спідниця в паєтках та плей-лист… Присіла тут і думаю, що треба якось виправляти ситуацію, йти на закупки продуктів до новорічного столу, бо цього року буде як я люблю – новорічна ніч вдома (в тимчасовому будиночку), в колі подруг, але, на великий жаль, з багатьма близькими просто на відеозв'язку…. Та все ж таки, не можу не дякувати небу, що маю таку можливість!" – підписала фотографії Горняк.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Тим часом підписники сторінки Христини не обділили її компліментами: "Спідниця в паєтки, розкішна білизна і неймовірна дівчинка", "Кріс, ви – бомбіта! З прийдешнім Новим роком, бажаю кохання, мирного неба над головою і гідного чоловіка поруч", " й, я спочатку подумала, що на фото акторка Галь Гадот, героїня фільму "Диво-жінка". Дуже схожі".

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Христина Горняк офіційно своє розлучення так і не підтвердили. Втім, приводом вважати, що між шоуменом та нотаріусинею все скінчено, є чутки про новий роман ведучого з молодшою від нього на 16 років дівчиною.

Подейкують, що Остапчук закрутив роман з 22-річною журналісткою з Києва Катериною Полтавською. Цьому слугують підтвердження фото та відео в Instagram і Володимира і Катерини, які вони постять з одного й того самого місця – з квартири Остапчука.

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