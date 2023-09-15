Ексдружина Володимира Остапчука відповіла, чи подала позов до суду проти нього через спільний будинок

Блогерка розповіла, чи вийшов на контакт її колишній чоловік.
Між телеведучим Володимиром Остапчуком та його ексдружиною Христиною Горняк досі продовжується розподіл спільного майна.
Колишнє подружжя до цього моменту не вирішило питання з їхнім спільним будинком у Золоче Провансі під Києвом. Як відомо, Остапчук з новою обраницею вже почав облаштовувати будинок, однак Горняк своєю чергою наголошує, що вона досі є його власницею.
Суперечка між ексами викликала чималий інтерес у шанувальників, тож у Instagram Христини її підписники поцікавилися про стан справ на зараз. У відповідь Горняк прокоментувала, чи звернулася до суду, аби поділити майно з колишнім, як планувала до цього.
"Я поки нікуди не зверталась, чекаю на совість свого колишнього чоловіка і діалог", - сказала блогерка.
Також Христина пригадала про подарунки свого колишнього чоловіка. Фани поцікавилися, можливо Володимир вважає, що не потрібно вирішувати питання з будинком після коштовних подарунків, які він робив колишній. Зокрема, ще до шлюбу шоумен придбав блогерці новеньке авто, а також дарував брендові сумки та прикраси.
"Може і вважає, що нічого не винен, я не знаю. Автомобіль дарував ще до шлюбу, це - перше. Ще дарував прикраси, сумочки, але, до чого дарунки? Я теж дарувала багато чого, то до чого ж це? Я не рахую взагалі, хто що дарував. До спільного майна подружжя це вже не відноситься", - сказала Христина.
Раніше Горняк звинуватили в тому, що вона стала "бідніше" жити без шоумена, - блогерка влучно відповіла хейтерам.
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