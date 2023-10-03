Ексдружина Володимира Остапчука відповіла, чи помирилася зі своїм колишнім після розставання

Підписники поцікавилися, чи знову нотаріусиня зі своїм загадковим бойфрендом.
Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, блогерка Христина Горняк, розповіла про своє особисте життя після розлучення.
Не так давно нотаріусиня розповіла, що її новий обранець, з яким у них не склалися стосунки, знову з'явився в її житті. Чоловік, ім'я якого Горняк приховує, продовжує цікавитися життям колишньої та слідкує за нею у Мережі.
У своїх Instagram-stories Христина відповіла, чи стало це поштовхом до того, аби відновити стосунки. За словами блогерки, вони залишилися у дружніх стосунках з ексбойфрендом, але не разом як пара.
"Нічого не змінилося. Ми не разом. А спілкуватися я завжди готова! Чому ні? Ми ж не вороги", - написала Христина.
Як раніше розповідала Горняк, її колишній бойфренд - іноземець і вони познайомилися у Відні. На жаль, за декілька місяців після того, як вона розповіла про стосунки, вони розійшлися.
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