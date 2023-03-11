Ексдружина Володимира Остапчука відповіла на хейт через вік: "Як вам жити з тим г*мном в душі?"

Колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріусиня та блогерка Христина Горняк, часто зіштовхується з критикою у Мережі.

Зокрема, деякі коментатори критикують блогеку через її вік та зовнішність. Тож у сторіз в Instagram Христина красномовно відповіла, що у свої 36 має просто чудовий вигляд.

"Горе-коментатори, які пишуть, що я стара, мені майже 40, хотіла б вас запитати: як вам жити з цим г*мном в душі? Мене просто мій вік взагалі не дуже парить, я в свої 36 виглядаю дуже навіть ОК, чим далі, тим краще! А от є ті, хто мене тут читає старші трошки, чи не думали ви (якщо ж чим), що ви їх ображаєте через мене? Невже вам немає чим зайнятись, ніж виливати свій внутрішній гнів на інших жінок? От чесно...", - звернулася до хейтерів Горняк.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Блогерка зізналася, що почувається зараз навіть гарнішою, аніж декілька років тому. На думку Христини, з віком жінки стають ще краще.

"36 - це кайф. Такою гарною, вільною, сексуальною як зараз я себе ще не відчувала. Вік, це тільки про досвід, але ніяк не про "кінець життя". Тому, дівчатка, нікого не слухайте, просто кохайте себе", - зазначила Горняк.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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