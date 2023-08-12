Ексдружина Володимира Остапчука відреагувала на закиди, що стала "бідніше" жити без шоумена

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, зіштовхнулася з несподіваними закидами в Мережі.

Так, на запитання в Instagram-stories хтось з підписників дорікнув, що життя Христини без шоумена стало менш шикарним та виглядає дешево.

Горняк не розгубилася від такої несподіваної думки та дала жартівливу відповідь. Колишня ведучого опублікувала кумедне фото, на якому висунула язика, та написала, що "виживає, як може".

"Ну знаєте, як кажуть: "Не жили багато - нех*р починати". Тому так, виживаю, як можу. В бідності і смутку", - пожартувала Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Також нотаріусиня потролила критиків у наступних сторіз. Спершу Христина показалася в танцювальному класі та зазначила, що витратила останні гроші на тренування.

"Піду витрачу останні єврики свого нешикарного життя на тренування", - написала нотаріусиня.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

А потім Горняк прогулялася бутиками і Відні, завітавши до одного з ювелірних магазинів. Ексдружина Остапчука опублікувала фото розкішного кольє та пожартувала, що так візуалізує "шикарне життя".

"Трішки шикарних візуалізацій. Дивитися на шикарне - ніколи не зайве", - додала Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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