Ексдружина Володимира Остапчука відверто відповіла про зради в їхніх стосунках

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріусиня Христина Горняк, заговорила про зради у своєму житті.

Після розлучення пари ходить багато чуток про те, що шоумен знайшов собі нову дівчину ще під час стосунків з дружиною. Втім, за словами Христини, за зрадною вона не ловила нікого зі своїх "ексів", але впевненою на сто відсотків в цьому бути не може.

Про це Горняк розповіла в сторіз в Instagram, відповідаючи на запитання своїх підписників у форматі "було/не було".

"Я – не зраджувала. Мене - не знаю, я не ловила. На зрадах нікого зі своїх колишніх. А як там насправді, не знаю", - написала Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Нагадаємо, що про розлучення Остапчука і Горняк нещодавно розповів друг шоумена, блогер Кирило Скачков. За його словами, ведучий нелегко переживав розрив з дружино. Втім, Остапчук швидко знайшов нове кохання та зараз зустрічається з блогеркою Катериною Полтавською.

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