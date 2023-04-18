Ексдружина Володимира Остапчука висловилася про його нові стосунки з 22-річною дівчиною

Телеведучий Володимир Остапчук більше не приховує свої стосунки з 22-рінчою журналісткою Катериною Полтавською.

Після такої новини підписники почали ставити багато запитань до його колишньої дружини, нотаріусині Христини Горняк. Після такої зацікавленості з боку аудиторії вона вирішила відповісти, як поставилася до нових стосунків Остапчука. Попри непростий розрив з колишнім, Христина попросила мати повагу до їх обох.

"Одразу всіх, хто пише хочу один раз попросити - давайте будемо виваженими і не ображати нікого, бо це наша відповідальність, а поведінка інших відповідальність інших", - сказала Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

Також вона зазначила, що не слідкує за життям Остапчука та його нової обраниці та зосереджена на своєму житті. Тож Христина попросила підписників не надсилати їй подробиці життя свого "екса".

"Я не слідкую за колишніми, ні за ким, бо маю своє продовження життя і нову сторінку в житті, з повагою до свого минулого, не дивлячись на деякі моменти... Але, я буду не чесною, якщо скажу, що дещо доводиться бачити, бо багато підписників чомусь вирішує мені це надіслати, а також багато статей виходить з моїм іменем, інколи переглядаю... Але навіщо ви, підписники, мені шлете якісь фото мого колишнього чоловіка, я не знаю. Наступного разу знайте, мені не цікаво", - зауважила Христина.

Читайте також: