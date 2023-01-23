Ексдружина Володимира Остапчука заговорила про особисте життя після розриву: "Без чоловіка не буду"

Нотаріусиня впевнена, що в її особистому житті все буде добре.

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріусиня та блогерка Христина Горняк, відповіла на запитання про своє життя.

У сторіз в Instagram Христина поспілкувалася з підписниками на особисті теми, втім, у подробиці не вдавалася. Так, хтось з фанів запитав у блогерки, чи не боїться вона самотності після розлучення.

Христина запевнила, що не страждає від відсутності чоловічої уваги та не боїться заводити стосунки, навіть, якщо вони не призведуть до родини.

"Кажу, як є: без чоловіка я не буду ніколи, тому що в мене усе життя багато уваги для них. В цьому я відчуваю себе достатньо впевненою! Це не означає, що всі для родини, або одруження, ні... Але самотність відчути у цьому сенсі мені складно. Буває, звичайно, що не взаємні почуття чи ще щось...", - поділилася Христина.

Фото: instagram.com/kristygor

Однак, як зазначила Горняк, іноді вона відчуває розчарування, але не дає цьому стати на заваді новим стосункам.

"З віком та розчаруванням є страх починати щось нове. От такий страх є, але моя жага до життя та кохання сильніша за нього. Скільки би разів не помилялася буду родити це знову і знову. І так у всьому", - сказала Христина.

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