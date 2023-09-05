Ексдружина Володимира Остапчука зізналася, чи робила пластику, та показала себе на архівних кадрах

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка та нотаріусиня Христина Горняк, розповіла, чи робила пластичні операції.

У Instagram-stories знаменитість відповіла на запитання фанів про зміни у своїй зовнішності. Зокрема, Христина зізналася, що лише робила ін'єкції в губи та підборіддя, а ось до змін у формі носа, як припускають люди, вона не вдавалася.

"Дуже смішно Ви бачили мій єврейський профіль? Яка ринопластика... але розповідала, що завжди хотіла, та якось перехотілося . По-перше, всі євреї, грузини, вірмени, азербайджанці завжди мої, а по-друге, ніхто окрім мене не помічав його не ідеальності, тобто в пропорціях виглядає нормально! Але я не проти всіх цих пластик, головне з головою! Губи підколюю і вирівнюю асиметрію десь на 2,5 роки. А ще колись робила ботокс в підборіддям, але мене не взяв, бо дуже сильно коротка вуздечка. Тому поки забула про це, може підріжу потім", - розповіла Христина.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Окрім того, блогерка зробила корекцію зубів. Як розповіла Христина, вона вдруге носить брекети, аби виправити прикус. Горняк поділилася архівними фото, аби показати, який мала вигляд до медичних втручань.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Ледве знайшла своє фото в goog до моїх перших брекетів. Дивіться, я ставлю брекети другий раз в житті! Це фото "до" моїх перших спроб зробити ідеальну посмішку", - розповіла Христина.

Раніше зірка була не задоволена тим, який вигляд має її усмішка. Зараз блогерка більш комплексно підійшла до виправлення певних недоліків.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

"Усмішка була візуально ок, але нижній ряд був не дороблений, а також верхній не до кінця розширений.. Тим самим, не правильне змикання вночі, давила на суглоби щелепи, боліла голова, і багато чого... Тому цього разу дороблю все разом", - розповіла Горняк.

Христина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

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